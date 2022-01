De oudste man ter wereld, de Spanjaard Saturnino de la Fuente Garcia, is overleden op de leeftijd van 112 jaar en 341 dagen, meldt Guinness World Records woensdag.

Garcia was uitgeroepen tot de oudste levende man ter wereld toen hij 112 jaar en 211 dagen oud werd, zei de in Londen gevestigde organisatie, en zou volgende maand zijn 113e verjaardag vieren.

Vanwege zijn geringe lengte werd de 1 meter 50 lange Spanjaard niet opgeroepen om te vechten in de Spaanse Burgeroorlog van 1936. In plaats daarvan bestierde hij een succesvolle schoenenzaak. Bij zijn dood had de in februari 1909 in Leon geboren Garcia zeven kinderen, veertien kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen.

De oudste mens ooit was volgens de Guinness-website de Française Jeanne Louise Calment. Ze werd geboren in februari 1875, nog geen vijf jaar na de ineenstorting van het tweede Franse keizerrijk. Toen ze in 1997 stierf was ze 122 jaar en 164 dagen oud.