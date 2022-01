Een Afrikaanse buidelrat die in Cambodja omgerekend 42 voetbalvelden aan land controleerde op landmijnen is op achtjarige leeftijd aan ouderdom overleden. Rat Magawa werd alom geprezen voor zijn werk en kreeg in het Verenigd Koninkrijk de "hoogste dierlijke onderscheiding" voor zijn daden in Cambodja.

Met Magawa tackelde Cambodja een enorm probleem. Tijdens de burgeroorlog in de vorige eeuw werden in het land veel landmijnen verstopt. Daardoor ontstonden in het verleden al tienduizenden slachtoffers, terwijl ook in de afgelopen week nieuwe landmijnen zijn ontdekt.

Zo kwamen maandag nog drie zogeheten ontmijners (mensen die verborgen landmijnen opsporen) om het leven toen zij drie exemplaren wilden verwijderen.

Magawa vond in zijn eentje meer dan honderd landmijnen en andere explosieven. Dat deed het dier met verbluffende snelheid: met behulp van de rat kon in een half uur een veld ter grootte van een tennisbaan gecontroleerd worden, terwijl dat met metaaldetectors ruim vier dagen zou duren. Magawa was niet zwaar genoeg om door de landmijnen opgemerkt te worden.

De Afrikaanse buidelrat ging in juni vorig jaar met pensioen en overleed dit weekend. Volgens het Belgische team dat hem opleidde, was Magawa tot zijn laatste dagen "net zo speels als ooit tevoren".

De Belgen trainden Magawa door hem te belonen als hij chemische onderdelen in nagemaakte explosieven wist te vinden. Als de rat begon te graven, wisten ontmijners dat het dier iets had gevonden.