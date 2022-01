Een hond heeft in het Kroatische gebergte Velebit een gewonde bergbeklimmer gered door dertien uur lang boven op hem te liggen. Op die manier hield het dier de man warm, nadat die in een ravijn was gevallen en zich niet meer kon bewegen, zo melden Kroatische autoriteiten op Facebook.

Grga Brkic was met twee anderen in het gebergte aan het klimmen en kwam ten val. Zijn vrienden konden hem niet meer bereiken en besloten daarop de hulpdiensten in te schakelen.

Zijn viervoeter wist nog wel bij hem te komen. Volgens de Kroatische hulpdiensten kroop de hond met de naam Noord dicht tegen hem aan. Het dier lag er zelfs nog toen de hulpdiensten uren later arriveerden om Brkic weg te takelen.

"De vriendschap tussen mensen en honden kent geen grenzen", schrijven de hulpdiensten in een bericht. Volgens The Guardian lag de man op ruim 1.800 meter hoogte. Het is niet duidelijk hoe het tweetal het nu maakt.