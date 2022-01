Een ijshockeyfan die als assistent-verpleegkundige in een ziekenhuis werkt heeft afgelopen oktober een staflid van de Canadese ijshockeyclub Vancouver Canucks op de aanwezigheid van een verdachte moedervlek in zijn nek weten te attenderen. Ze liet hem vanaf de tribune een bericht op haar telefoon zien en redde daarmee waarschijnlijk zijn leven, meldt The New York Times.

De 22-jarige Nadia Popovici zat achter de stafleden van de Canucks toen haar oog op de moedervlek viel, die ze vanwege haar werk in het ziekenhuis als problematisch herkende.

Popovici zette daarop een bericht klaar op haar telefoon: "De moedervlek in je nek is mogelijk kwaadaardig. Ga alsjeblieft naar een dokter!" Toen ze na afloop van de wedstrijd bleef zitten en uiteindelijk zijn aandacht wist te trekken, drukte ze haar toestel met de boodschap tegen de afscheidingswand van plexiglas.

Nadat hij de vreemde boodschap een nacht had laten bezinken, kwam materiaalman Brian Hamilton in actie. Op aanraden van de teamarts liet hij de moedervlek verwijderen. Uit een biopsie bleek dat het om een melanoom ging, een vorm van huidkanker die te herkennen is aan een verdachte moedervlek. Hamilton: "En de dokter zei, dat als ik die vier of vijf jaar had genegeerd, ik er niet meer zou zijn geweest."

Nadat de tumor was verwijderd, dankzij de vroege signalering een eenvoudige ingreep, plaatste Hamilton een brief op Twitter, waarin hij hockeyfans opriep hem te helpen de identiteit van zijn "heldin" te achterhalen. Binnen drie uur was dat gelukt.

Afgelopen zondag kon Hamilton Popovici persoonlijk bedanken tijdens een wedstrijd van de Canucks tegen de Seattle Kraken. "Mijn moeder houdt van je, en mijn zus ook", zei hij onder meer tegen haar.

Popovici werd door beide teams in het zonnetje gezet met een beurs ter waarde van 10.000 dollar (8.850 euro) voor haar opleiding. De 22-jarige wil arts worden.