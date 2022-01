Een Chinese moeder en haar ontvoerde zoon hebben elkaar ruim dertig jaar later teruggevonden, schrijft BBC News zaterdag. De zoon kwam zijn moeder op het spoor nadat hij een landkaart had getekend op basis van de herinnering aan het dorp waar hij tot zijn vierde had gewoond, en die had gedeeld via sociale media.

Li Jingwei, die op vierjarige leeftijd werd ontvoerd, deelde de handgetekende landkaart op Kerstavond via de Chinese videoapp Douyin.

De politie koppelde de kaart aan het dorp waar de moeder van de man woonde. Een DNA-test bevestigde dat de twee moeder en zoon zijn.

Li werd in 1989 vlak bij de stad Zhaotong in de Chinese provincie Yunnan ontvoerd. Het toen vierjarige jongetje werd verkocht aan een gezin dat ruim 1.800 kilometer verderop woonde.

Kinderontvoeringen met het doel ze aan adoptiegezinnen te verkopen komen vaker voor in China. In juli werden een Chinese vader en zijn zoon na een zoektocht van 24 jaar herenigd. In december gebeurde hetzelfde met een echtpaar en hun zoon.