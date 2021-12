Een Amerikaanse vrouw heeft tijdens een vlucht van Chicago naar de IJslandse hoofdstad Reykjavik vijf uur lang op het toilet gezeten. Dat deed ze omdat ze tijdens de vlucht een zelftest afnam en een positieve testuitslag kreeg, schrijft BBC News.

Volgens Marisa Fotieo kreeg ze tijdens de vlucht last van haar keel, waarop ze besloot ter plekke een zelftest af te nemen. Na de positieve testuitslag wilde ze er naar eigen zeggen alles aan doen om de andere 150 passagiers niet te besmetten.

Een steward bracht gedurende de vlucht af en toe eten en drinken naar het toilet. De vrouw zelf maakte video's over hoe haar vlucht verliep en deelde die via sociale media. De beelden werden miljoenen keren bekeken.

Na aankomst in IJsland moest Fotieo direct in quarantaine, schrijft BBC News. Het is niet duidelijk of ze ook vóór de vlucht getest was.