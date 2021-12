Een Nederlands team heeft vlak voor de jaarwisseling het wereldrecord van de grootste champagnepiramide gebroken. In Dubai stapelde het team 54.740 glazen op elkaar in het bijzijn van een controleur van het Guinness World Records.

De piramide was ruim 8 meter hoog en werd in vijf dagen opgeleverd voor een galadiner in de aanloop naar een concert van Robbie Williams in Dubai.

Volgens de Nederlandse bouwers waren er enige zorgen over de vloer waarop de champagnepiramide werd gebouwd. Die is namelijk ongelijk, waardoor er moeilijk een stevige basis gelegd kon worden. Een platform van hout en rubber loste dat probleem op.

Jurylid Pravin Patel van het Guinness World Records feliciteert het Nederlandse team met de prestatie. "Dit vereist verregaande planning en organisatie", aldus Patel.

De Nederlanders werden aangestuurd door evenementenplanners van het bedrijf Luuk Broos. Vier jaar eerder wist het bedrijf in Madrid al een champagnepiramide met ruim 50.000 glazen te bouwen.