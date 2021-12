Een man uit Lelystad is dinsdagavond door de politie bevrijd uit een ondergrondse container. De man was zijn portemonnee kwijt en dacht dat hij die per ongeluk in de container had gegooid.

Hij kwam vast te zitten en kon zichzelf niet meer uit de ondergrondse container wurmen. Een omstander waarschuwde agenten die in de buurt waren.

De politie dacht eerst aan een grap. "We zijn toch maar even gaan kijken", aldus de politie van Lelystad op Instagram. "Met wat hulp is de man in goede gezondheid uit de container gekomen."

Na grondige inspectie van de container in de Oostzeestraat bleef de portemonnee spoorloos.

Het komt af en toe voor dat mensen in ondergrondse containers vast blijven zitten. Vaak wordt gedacht dat een portemonnee of sleutels in de container zijn gevallen. In Amsterdam dook ooit iemand in een ondergrondse container omdat hij zijn staatslot terug wilde hebben.