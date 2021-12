Een inwoner van India is door een rechter veroordeeld tot een boete van 100.000 Indiase roepies (ongeveer 1.172 euro) wegens tijdverspilling, meldt Al Jazeera dinsdag. De man had een rechtszaak aangespannen vanwege het gebruik van een afbeelding van premier Narendra Modi voor een vaccinatiecampagne.

Peter Myaliparampil voerde aan dat Modi's gezicht op reclameborden, vaccinatiebewijzen en zelfs de zijkant van een passagiersvliegtuig neerkwam op een mediacampagne om de Indiase premier te promoten. De rechter ging hier niet in mee.

Volgens het hooggerechtshof van Kerala was de klacht van Myaliparampil politiek gemotiveerd. "Als de klager zich schaamt voor het gezicht van de premier, moet hij maar naar alleen het onderste deel van zijn vaccinatiebewijs kijken", is te lezen in de rechterlijke uitspraak.

Myaliparampil heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak.

India heeft onder de 1,4 miljard inwoners 477.000 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Alleen de Verenigde Staten en Brazilië hebben meer sterfgevallen door COVID-19 geregistreerd.