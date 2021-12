Het was, ook in het tweede coronajaar, soms goed zoeken in de stroom aan slecht nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineerde. Maar toch waren ook in 2021 veel positieve en vrolijke berichten te vinden. Een blije bloemlezing.

Bekende helden

Meer dan ooit hadden we in deze coronatijd behoefte aan échte helden. En die bleken er gelukkig in overvloed te zijn, in alle soorten en maten.

In januari werden eindelijk de drie vrouwelijke winnaars van de Elfstedentocht geëerd. Het ging om Lenie van der Hoorn (1985), Tineke Dijkshoorn (1986) en Klasina Seinstra (1997). Zij kregen na bijna dertig jaar eindelijk een eigen oorkonde en de Elfstedenvaas.

Ontvang elke week een overzicht met goed nieuws Volgen Abonneer je op deze tag

In 1985 konden vrouwen voor het eerst deelnemen aan de Elfstedentocht. Voor de schaatssters werd echter geen eigen klassement opgesteld. Ook in 1986 en 1997 gebeurde dat niet. Pas vanaf de eerstvolgende 'Tocht der Tochten' zal er een aparte wedstrijd voor vrouwen worden gehouden. In totaal deden er tot nu toe 2.800 vrouwen mee aan de tocht.

110 Krijgen we ooit nog een Elfstedentocht?

Nog meer woman power: Kamala Harris was de eerste Amerikaanse vrouw die (tijdelijke) presidentiële macht kreeg. President Joe Biden droeg half november tijdelijk de macht over aan de vicepresident omdat hij een darmonderzoek onderging.

In diezelfde maand bepaalde de rechtbank van Los Angeles dat het curatorschap waar Britney Spears dertien jaar onder zuchtte, beëindigd wordt. De zangeres mag weer zelf gaan beslissen over haar financiën en medische keuzes.

Maar ook heroïsche mannen lieten van zich horen. Paus Franciscus gaat de Nederlandse pater Titus Brandsma (1881-1942) heilig verklaren. De Friese Brandsma werd vanwege zijn openlijke verzet tegen de nazi's in de Tweede Wereldoorlog vermoord in concentratiekamp Dachau.

Klein wonder van Ronaldo

Op een ander niveau verrichtte Cristiano Ronaldo een klein wonder. De voetballer evenaarde in 2021 het wereldrecord van de meeste interlanddoelpunten. Met zijn 109e goal voor Portugal kwam de 36-jarige aanvaller op gelijke hoogte met de Iraanse oud-voetballer Ali Daei.

Scheidsrechter Björn Kuipers was de eerste Nederlander die de eindstrijd van een EK of WK mocht fluiten. En Herman van Veen vestigde een record door meer dan 561 keer in Theater Carré in Amsterdam te spelen. Het record stond op naam van wijlen Toon Hermans.

We kunnen ook dé Nederlandse sportheld van 2021 niet vergeten: Max Verstappen. Op heroïsche wijze greep hij als eerste Nederlander de wereldtitel in de Formule 1. In de slotronde van de GP van Abu Dhabi passeerde Verstappen zijn grote concurrent Lewis Hamilton en bezorgde hij heel Nederland kippenvel.

Onbekende helden

Maar het waren niet alleen bekende mensen die afgelopen jaar heldendaden verrichtten. Een oplettende automobilist in het Limburgse Voerendaal voorkwam een verkeersramp door in een rijdende vrachtwagen te springen. En een vrouw in de VS duwde eigenhandig een beer van de schutting om haar honden te beschermen.

40 Vrouw in VS jaagt beer van tuinmuur en redt honden

De 37-jarige Joey Chestnut uit Westfield in Indiana brak zijn eigen wereldrecord hotdogs eten. De veelvraat verorberde ter gelegenheid van Independence Day binnen tien minuten 76 hotdogs - inclusief broodje. Het levert hem een vermelding in het Guinness Book of Records op.

Masterstudent Arend Moerman van de Universiteit Leiden heeft dit jaar een 10 gekregen voor zijn afstudeeronderzoek waarin hij de chaotische interacties van drie zwarte gaten simuleerde. Het komt gemiddeld maar één keer in de tien jaar voor dat een student sterrenkunde het hoogst mogelijke cijfer krijgt.

Er werden trouwens ook heroïsche dieren in het zonnetje gezet. De Franse legerhond Leuk kreeg een dapperheidsonderscheiding van het Britse leger. De hond diende bij de commando's in Mali en redde levens door bij een operatie militanten van een terroristische groep in een hoek te drijven.

Een betere wereld

Ondanks alle coronaproblemen zetten ook in 2021 veel mensen zich in om de wereld wat mooier te maken. Duikteams uit Nederland en België visten tijdens een grote inzamelingsactie 5.500 kilogram afval uit scheepswrakken in de Noordzee. Er werden veel plastic, visnetten en vislood gevonden en meegenomen.

Het aantal bedrijven dat zegt pal te staan en zich actief in te zetten voor betere lhbtiq+-rechten voor het personeel nam toe. En alle supermarkten van Nederland beloofden voor het eind van 2023 de plofkip definitief uit de schappen te bannen.

Op de klimaattop in Glasgow beloofden honderd landen dat er een einde komt aan de grootschalige ontbossing. En dankzij een anonieme gift van twee rijke filantropen kon dierentuin ARTIS in Amsterdam een nieuw verblijf voor de leeuwen bekostigen.

Een overleden Britse zakenvrouw liet het kustdorpje waar zij opgroeide 48 miljoen euro na. De dorpsraad van Fleetwood noemt het bedrag "ongelofelijk" en is geroerd door de vrijgevigheid van de vrouw achter Fisherman's Friend.

Gekke ontdekkingen

Ook de wetenschap zat in 2021 niet stil. In juli arriveerde een 11 meter lange Nederlandse robotarm bij het internationale ruimtestation (ISS). De arm gaat onder meer helpen bij ruimtewandelingen, zodat astronauten minder vaak naar buiten hoeven.

Zwitserse wetenschappers slaagden er na 108 dagen in om met een supercomputer bijna 63 biljoen decimalen van getal pi te berekenen. En Egyptische wetenschappers ontdekten voor het eerst een fossiel van van een vierpotige walvis die ook kon lopen. Het dier leefde naar schatting zo'n 43 miljoen jaar geleden.

In Naturalis in Leiden kon de vlag uit. Het natuurmuseum werd verkozen tot het beste Europese museum van het jaar 2021. De jury roemde Naturalis als een zeer vindingrijk museum met prachtige tentoonstellingen.

Mensen & dieren

Door de coronacrisis zaten we met z'n allen meer thuis dan in voorgaande jaren. Dit had soms onverwachte positieve bijeffecten.

Zo werden er nieuwe records gevestigd bij de tellingen van tuinvogels (170.000 mensen tegenover 91.000 in 2020) en bijen (170.000 exemplaren tegenover 130.000 in 2020), en dankzij de toegenomen wandellust in bossen en duinen verdubbelde het aantal nieuwe leden van Natuurmonumenten.

Een negenjarig meisje van Hawaï vond een fles met een briefje dat 37 jaar eerder vanuit Japan was verstuurd, een vierjarige jongen in New York bestelde, zonder dat zijn ouders het merkten, voor 2.000 euro aan ijsjes, en zes haren van de in 1994 overleden zanger Kurt Cobain brachten op een veiling ruim 14.000 dollar op (zo'n 12.300 euro).

Volgens de veilingmeester gaat het om het enige haar van de dode Nirvana-frontman dat op de markt is.

411 Nirvana - Where Did You Sleep Last Night (Live On MTV Unplugged Unedited)

Een van de best gelezen Achterklap-berichten van 2021 was de aankondiging van de relatie tussen acteur Joost Prinsen (79) en oud-nieuwslezeres Noraly Beyer (74). Na de lockdown trok Prinsen, die in 2020 weduwnaar werd, de stoute schoenen aan en vroeg hij Beyer op date. "We hebben aan de keukentafel een beetje onhandig zitten zoenen als kinderen van zestien in een portiek", vertelde de acteur in de Volkskrant.

Er was gelukkig ook in 2021 vrolijk dierennieuws in overvloed. Er werden opvallend veel bijzondere dieren (terug) gevonden: een zwarte zeehond in Noordwijk, een zeldzame hommelsoort in Limburg, een bijzondere lammergier in Duitsland, een roze vis met 'handen' en een vermeend uitgestorven inheemse muis in Australië.

61 Zeer zeldzame zwarte zeehond in opvangcentrum Stellendam

En het vermoedelijk opvallendste onderzoek van 2021 wees uit dat zoogdieren in noodgevallen zuurstof via de anus kunnen 'ademen'. Deze kennis biedt volgens de Japanse onderzoekers kansen voor een potentiële nieuwe beademingstechniek voor menselijke patiënten.

Dé held onder de dieren is natuurlijk Leonarda 12, de Limburgse koe die tijdens het hoogwater in juli (noodgedwongen) 100 kilometer aflegde. De koe kreeg als beloning de belofte van haar boer dat ze nooit geslacht zal worden. Daar komt nog mooier nieuws bij: ze is in verwachting. Binnen een paar weken wordt het kalfje verwacht en kan Leonarda 12 samen met haar kleintje van het leven gaan genieten.

41 Uit Maas geredde koe legde 100 kilometer af

Een hoopvol 2022 met nog meer goed nieuws

We sluiten het jaar 2021 af met hoopvol nieuws. De natuur bindt namelijk de strijd aan met klimaatverandering. Zo heeft superkoraal de eigenschappen om klimaatverandering aan te kunnen. Hier leggen we uit hoe dat werkt.

En ook al heeft de mens de tropische bossen nog zo verwoest, de natuur herstelt zich wel. Volgens een wetenschappelijk rapport herstellen tropische bossen zich zelfs verrassend snel. Als de mens zich er niet meer mee bemoeit, kan een tropisch bos binnen twintig jaar volledig herstellen naar de oorspronkelijke staat. Een hoopvolle gedachte voor een hopelijk prachtig 2022 met nog meer goed nieuws.