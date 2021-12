Het ministerie van Volksgezondheid in Nieuw-Zeeland is een onderzoek gestart naar een man die zich in één dag tien keer liet vaccineren tegen COVID-19. Nieuw-Zeelandse media melden dat de man betaald werd om namens anderen een prik te halen.

Vaccinologen konden niet direct voorspellen hoe de man zal reageren op de tien vaccindoses. Volgens de deskundigen riskeert de man sowieso een grotere kans op de ernstigere bijwerkingen van vaccins. "Het is ontzettend dom om dit te doen", aldus vaccinoloog Helen Petousis-Harris.

"Rondlopen met een onjuiste vaccinatiestatus brengt niet alleen jezelf in gevaar, maar ook je vrienden en familie", vertelt een woordvoerder van het ministerie aan RNZ.

Het is niet duidelijk waar de man zijn tien prikken heeft gekregen. In Nieuw-Zeeland is 89 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd tegen COVID-19.