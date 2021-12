Een Franse bergbeklimmer die in 2013 een kist met edelstenen vond in een grot op de Mont Blanc, mag de helft van de inhoud houden.

Onderzoekers vermoeden dat de doos met honderden smaragden, robijnen en saffieren al decennia verstopt lag in de grot. Mogelijk behoorde de doos toe aan een inzittende van een vliegtuig uit India dat in 1966 neerstortte in de Alpen.

Toen de Fransman acht jaar geleden de edelstenen vond, heeft hij ze ingeleverd bij de Franse politie. Die probeerde de afgelopen jaren de rechtmatige eigenaar of familieleden te vinden.

Omdat die niet werden gevonden, mag de bergbeklimmer als vinder de helft van de edelstenen houden. De andere helft gaat naar de gemeente Chamonix, die aan de voet van de Mont Blanc ligt.

Volgens de burgemeester van Chamonix wordt de waarde van de edelstenen in totaal op 300.000 euro geschat. De bergbeklimmer, die daar dus de helft van krijgt, heeft verzocht om anoniem te blijven.