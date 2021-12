Tientallen mensen hebben in Denemarken noodgedwongen de nacht doorgebracht in een filiaal van woonketen IKEA. Klanten en medewerkers sliepen tijdens een sneeuwstorm in bedden die in de showroom stonden.

Door het noodweer waren zes klanten en 25 medewerkers gestrand bij de vestiging in Aalborg. Op beelden is te zien dat zij er het beste van maakten. "Het was beter dan in een auto slapen", zegt een van de gestrande klanten donderdag tegen de Deense omroep DR.

De groep keek naar programma's op de vele televisies in de winkel. Ook waren er koffie, bier en snacks. "We moesten vooral lachen om de situatie", zegt een klant tegen DR. "Dit maken we waarschijnlijk niet nog een keer mee."

De sneeuwstorm zorgde in grote delen van Denemarken voor overlast. Op het vliegveld van Aalborg waren 's nachts ongeveer driehonderd mensen gestrand.