Hulpdiensten zijn in Middelburg twee uur bezig geweest met het redden van een vrouw die in een soort put was gevallen. Toen het slachtoffer uit haar benarde positie was gered, bleek ze op eigen benen te kunnen staan.

Het slachtoffer kwam zondagavond vast te zitten in het gat in de achtertuin van haar woning aan de Nieuwstraat in de binnenstad, meldt de politie. Hoe dat precies is gebeurd, wordt niet gemeld.

Politie, brandweer en ambulance rukten uit, evenals een gespecialiseerd reddingsteam. "Ter plaatse bleek dat spontaan een flink gat was ontstaan, waarschijnlijk door de hevige regenval", aldus de politie.

Eenmaal boven de grond bleek de vrouw op haar eigen benen te kunnen staan. Ze is nog wel voor nader onderzoek door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.