Amerikaanse opsporingsdiensten hebben na 52 jaar achterhaald waar een voortvluchtige bankrover zich ophield. De man ontloopt zijn straf want hij bleek in mei te zijn overleden aan longkanker, melden ze.

De bankmedewerker Theodore John Conrad liep op vrijdag 11 juli 1969 de bank in Cleveland waar hij werkte uit met een papieren zak. Pas na het weekend kregen zijn collega's argwaan.

Conrad bleek 215.000 dollar te hebben ontvreemd. Tegenwoordig is dat vergelijkbaar met een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro.

De man zou tegen collega's hebben opgeschept dat het eenvoudig was om een bank te beroven. Hij was geïnspireerd door de film The Thomas Crown Affair uit 1968. Die film, met Steve McQueen in de hoofdrol, gaat over een miljardair die uit verveling de perfecte bankroof wil plegen.

Conrad woonde al sinds 1970 onder de naam Thomas Randele in de buurt van Boston. De bankrover was getrouwd en vader van een dochter.

De voortvluchtige crimineel had veertig jaar voor een handelaar in luxe auto's gewerkt en deed aan golfen. Op zijn sterfbed had hij zijn familie verteld wie hij werkelijk was en wat hij op 11 juli 1969 had gedaan.