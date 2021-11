De Sint-Michielskerk in het Belgische Bree heeft afgelopen weekend het altaar en het koor met wijwater besprenkeld om het gebedshuis in ere te herstellen, meldt VRT Nieuws. Dat deed de kerk, omdat een duo er eind vorige maand een seksvideo had opgenomen.

"De plaats om eer te brengen aan God werd geprofaneerd (ontheiligd, red.)", licht de kerk toe. "Veel mensen zijn geschokt."

Het bisdom waar de kerk onder valt en kerkgangers stelden voor een gebed uit te spreken. Het altaar en het koor werden met wijwater besprenkeld om het kerkgebouw in ere te herstellen.

Eind oktober nam een koppel een seksvideo op in de kerk. Het filmpje ging vervolgens viral via sociale media. De man en de vrouw die in de video zijn te zien, hebben schuld bekend.