Een in Hortus botanicus Leiden opgekweekte Amorphophallus decus-silvae, beter bekend als 'penisplant', staat op het punt om te gaan bloeien, laat de botanische tuin dinsdag weten. De laatste keer dat dit gebeurde in de Leidse botanische tuin was in 1997.

Wanneer de plant precies tot bloei komt en een geur van rottend vlees zal verspreiden, is volgens de hortus moeilijk te voorspellen. Voor deze penisplant in Leiden is het de eerste keer dat ze op het punt van bloeien staat.

Volgens Hortus botanicus Leiden is het pas de derde keer dat een plant van deze soort in Europa bloeit. Zo'n zes jaar geleden werd deze plant opgekweekt door een vrijwilliger.

De plant die nu in de Leidse hortus op het punt van bloeien staat, is nauw verwant aan de reuzenpenisplant. Ook die plant is te zien in de botanische tuin. Beide plantensoorten komen samen met de gigasvariant van de plantensoort in het wild voor in tropische regenwouden in Indonesië.