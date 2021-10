Een 15-jarige Duitse jongen heeft inwoners van het dorp Lindau laten schrikken doordat hij een pistool droeg dat gemaakt was van LEGO-blokjes. Een restauranteigenaar in het centrum schakelde de politie in, die massaal uitrukte.

Getuigen zagen de jongen heen en weer rennen door de hoofdstraat van het plaatsje. Hij was gekleed in een camouflage-outfit en hield het neppe pistool vast. Bewoners van Lindau schrokken van de jongen en hadden niet door dat het om een pistool van LEGO ging.

"We konden niets anders dan er direct op afgaan met veel mensen en materiaal", zegt een politieman tegen lokale media. Er werden veel politiewagens gebruikt om de jongen te stoppen. Ook de federale politie werd ingeschakeld.

De jongen bleek al snel een neppistool te dragen, maar is wel aangeklaagd voor het laten schrikken van de buurt.