Een achttienjarige man in Liberia mag volgende week president George Weah ontmoeten nadat hij 50.000 dollar op straat vond - omgerekend zo'n 43.000 euro - en het geld besloot terug te geven aan de rechtmatige eigenaar, schrijft AP. Die beloonde hem met geld en spullen ter waarde van 1.500 dollar.

Emmanuel Tuloe wordt in zijn land geprezen vanwege zijn beslissing, maar ook bespot. Zo wordt hem verweten dat hij in het arme West-Afrikaanse land waarschijnlijk nooit dat geldbedrag bij elkaar gaat verdienen, en hij het dus beter had kunnen houden. Daarnaast wordt hij bedreigd, vertelt hij in gesprek met het persbureau.

Tuloe zegt te zijn geschrokken toen hij het enorme geldbedrag langs de weg zag staan. Hij bracht de duizenden dollars naar zijn tante toe, die de vondst bewaakte totdat Tuloe de rechtmatige eigenaar had opgespoord. Dat bleek zakenvrouw Musu Yancy te zijn. Zij had via de radio al een noodbericht gestuurd in de hoop dat een eerlijke vinder het terug zou brengen.

De Liberiaanse anticorruptiecommissie prijst Tuloe voor zijn actie. De jongvolwassene wil met zijn actie een voorbeeld stellen aan andere Liberianen, en adviseert andere 'gelukkige vinders' ook spullen zoals telefoons en geld terug te brengen naar de rechtmatige eigenaren.

In zijn gesprek met president Weah van volgende week wil Tuloe vragen of hij terug naar school mag. Hij verliet school om met een motorfietstaxi geld te verdienen voor zijn familie, maar Tuloe vindt dat een opleiding uiteindelijk veel waardevoller is.