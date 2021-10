Nieuw-Zeeland en tovenaar des vaderlands Ian Brackenbury Channell gaan na 23 jaar uit elkaar, schrijft The Guardian vrijdag. De 88-jarige man moest steden als Christchurch door middel van magie op de kaart zetten. Hij verrichte ook andere tovenaarshandelingen.

De magiër ontving jaarlijks 16.000 Nieuw-Zeelandse dollar (zo'n 9.720 euro) voor zijn werkzaamheden. Zijn contract met de overheid leverde hem in totaal ruim 368.000 dollar (bijna 225.000 euro) op.

Brackenbury Channell en de overheid waren niet altijd even goede vrienden. Zo zou de overheid hem in de jaren tachtig hebben gedwongen om zijn tovenaarshoed op te bergen, maar mocht hij na grootschalige protesten alsnog verder in zijn rol als tovenaar.

In 1990 dacht de toenmalige premier Mike Moore er al aan om Brackenbury Channell aan te stellen als de tovenaar des vaderlands. "Ik stel voor dat je de tovenaar van Nieuw-Zeeland, Antarctica en omstreken wordt. Ik twijfel niet aan de impact van jouw spreuken, zegeningen, vloeken en andere bovennatuurlijke kwaliteiten, die de bevoegdheid van premiers te buiten gaan", zei hij destijds.

Brackenbury Channell zou via een brief bedankt zijn voor zijn bewezen diensten. Volgens de overheid zal hij voor altijd verbonden blijven aan de Nieuw-Zeelandse geschiedenis, maar is toch het moeilijke besluit genomen om uit elkaar te gaan. Steden als Christchurch zouden op andere manieren toeristen willen trekken.

De 88-jarige tovenaar hield er een andere lezing op na. "Ze vinden mij saai en oud, maar er is niemand zoals ik in Christchurch." Hij heeft beloofd dat hij de overheid niet zal vervloeken vanwege de beslissing.