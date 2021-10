De 24-jarige Turkse Rumeysa Gelgi is door Guinness World Records uitgeroepen tot langste vrouw ter wereld. Gelgi is ruim 2,15 meter lang en werd in 2014 al uitgeroepen tot de langste tiener ter wereld.

Gelgi lijdt aan het syndroom van Weaver, een zeer zeldzame stoornis die er onder meer voor zorgt dat een mens versneld groeit.

Ze wordt door haar lengte gedwongen om zich grotendeels voort te bewegen in een rolstoel. Als Gelgi wil wandelen, doet zij dat met behulp van een looprek.

Gelgi is nuchter over haar lengte en wil andere mensen informeren over haar stoornis. Volgens haar zijn veel mensen "onder de indruk" als ze haar op straat zien, maar slaat de verbijstering over in steun als zij haar eenmaal ontmoeten.

Overigens komt de langste man ter wereld ook uit Turkije. De 38-jarige Sultan Kösen is 251 centimeter lang. Het was sinds 2009 niet eerder voorgekomen dat de langste vrouw en man uit hetzelfde land komen. Toen waren Chinezen van 236 en 233 centimeter lang respectievelijk de langste man en vrouw op aarde.

Het Guinness World Records noemt het "een eer" om Gelgi opnieuw in de recordboeken op te nemen. De Turkse benadrukt dat iedereen het eigen lichaam zou moeten accepteren en dat je je bewust moet zijn van je potentieel.