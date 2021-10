Een Wapiti-hert dat in de Amerikaanse staat Colorado ruim twee jaar rondliep met een autoband om de nek is zaterdag eindelijk van de last verlost, meldt The Guardian dinsdag. Na drie eerdere vruchteloze pogingen slaagden boswachters erin om het dier te verdoven en de band te verwijderen.

Om de band van ongeveer 16 kilo te kunnen verwijderen moest het hert wel afscheid nemen van zijn gewei. Het staal in de autoband maakte het onmogelijk om het auto-onderdeel door te snijden en dus moest het over de kop van het dier worden getrokken.

De boswachters hadden het gewei liever laten zitten. Het hert kan nu namelijk in ieder geval tijdelijk minder indruk maken op soortgenoten tijdens de paartijd.

Het dier werd in juli 2019 voor het eerst gespot met de autoband om zijn nek. De boswachters in het gebied zeggen vaker wilde dieren te spotten die vastzitten in door mensen achtergelaten voorwerpen. Ze hebben dieren aangetroffen in onder meer schommels, wasmanden en kerstverlichting.