Een Australiër wordt beschuldigd van het "onverantwoord veroorzaken van nodeloze angst" door een haaienalarm af te laten gaan. Volgens de politie heeft de 48-jarige man een witte haai gevangen, vervolgens een zendertje verwijderd en is hij daar later paniek mee gaan zaaien langs de kust van zijn woonplaats.

Het zendertje werd ooit door autoriteiten aangebracht om de activiteit van de haai in de gaten te kunnen houden. Doordat de man met het zendertje langs de kust ging, werd er alarm geslagen. Het leek immers alsof er een haai naderde. Dat deed hij ten minste zeven keer.

De politie in de zuidwestelijke stad Albany verwijt hem ook dat de eerder te traceren haai door zijn toedoen nu overal zonder waarschuwing kan opduiken. De man heeft het dier namelijk vrijgelaten nadat hij het zendertje had verwijderd. De politie noemt zijn actie schadelijk voor mensen die in de kustwateren actief zijn.

Hij moet op 4 november voor de rechter in Albany verschijnen, melden plaatselijke media.