Bij het tankstation DCB Energy aan het Flight Forum in Eindhoven stond maandagavond een file van tientallen auto's omdat het tankstation benzine verkocht voor maar 1,449 euro, schrijft het Eindhovens Dagblad. Dit terwijl de gemiddelde landelijke adviesprijs voor Euro 95 momenteel op een recordhoogte staat van 2,056 euro.

Ook een liter diesel kostte slechts 1,109 euro bij het Eindhovense tankstation, terwijl het landelijke gemiddelde op dit moment 1,712 euro is.

Het is niet duidelijk of de literprijs bij het tankstation te maken had met een storing of reclamestunt. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op het voorval.

Verschillende automobilisten namen jerrycans mee om extra te kunnen tanken. Eerder op de avond zei een voorbijganger tegen het Eindhovens Dagblad dat het "een gekkenhuis" was en dat de file uit zo'n veertig tot vijftig auto's bestond. Rond 23.00 uur bleek de literprijs weer terug te zijn gezet naar 'normale' niveau. Het is onbekend hoeveel weggebruikers uiteindelijk gebruik hebben gemaakt van het tijdelijk lagere tarief.

Minder dan twee weken geleden kwam de adviesprijs voor Euro 95 voor het eerst ooit uit boven de 2 euro per liter. Sinds mei van dit jaar sneuvelt het ene na het andere record bij de brandstofprijzen. Dat wordt vooral toegeschreven aan het snelle economische herstel na de coronacrisis. Daardoor lopen de vraag naar olie en de prijzen voor de grondstof voor brandstoffen rap op.