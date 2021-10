Een man in de Amerikaanse staat Californië is deze week gearresteerd nadat hij zijn geluk beproefde bij een bank die hij één dag eerder ook al had overvallen. Zijn tweede poging was een stuk minder succesvol.

De bankovervallen werden gepleegd bij een filiaal van JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, nabij de stad Fountain Valley.

Persbureau AP schrijft op basis van lokale autoriteiten dat de man maandagavond met succes een eerste overval pleegde. Hij eiste zakken met geld van een medewerker, die hij door middel van een briefje had bedreigd. Agenten kwamen pas ter plaatse toen de man met "grote hoeveelheden geld" de bank was ontvlucht.

Hebzucht werd de bankovervaller echter fataal, want de volgende ochtend besloot hij om opnieuw met geweld geld te halen uit de bank. Agenten konden de 33-jarige verdachte toen wél in de kraag vatten.

De man zou al een aanzienlijk strafblad hebben opgebouwd en zou in het verleden ook al meerdere overvallen hebben gepleegd. Hij zit voorlopig vast, maar kan vrijgelaten worden na het betalen van een borgsom van 170.000 dollar.