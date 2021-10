Twee mannen zijn deze week gered voor de kust van Papoea Nieuw Guinea, nadat zij bijna een maand ronddobberden op de Stille Oceaan, nadat hun GPS ermee ophield. Ze overleefden op regenwater, kokosnoten uit de zee en sinaassappels, schrijft The Guardian.

Livae Nanjikana en Junior Qoloni vertrokken op 3 september van de Salomonseilanden in een kleine motorboot met zestig PK. Hoewel ze ervaren vaarders zijn op de Salomonszee in de Stille Oceaan, is het onrustig water.

Het plan was om 200 kilometer zuidwaarts te varen en om daarbij de omliggende eilanden te gebruiken als markeringen voor hun route. Maar na een paar uur sloeg het weer om en werden kustlijnen onzichtbaar door de vele regen. Toen viel ook nog de GPS uit.

Omdat de mannen geen idee meer hadden waar ze waren, besloten ze de motor uit te zetten om brandstof te besparen. Ze dreven vervolgens noordwaarts af naar het kustgebied voor Papoea Nieuw Guinea.

Kokosnoten konden ze uit zee vissen en regenwater vingen ze op in een stuk stof. Eenmaal aangekomen aan de Papoease kust, 400 kilometer bij hun vertrekpunt vandaan, waren ze zo verzwakt dat ze uit hun boot gedragen moesten worden.

Het avontuur was ook een prettige pauze van de actualiteit

Nanjikana vertelt dat hij ook een positief punt zag in de periode waarin ze afgesloten waren van de rest van de wereld. "Het was een gedwongen pauze van de chaos van een pandemie." Hij kijkt er wel naar uit om weer naar huis te gaan.

Een hoge ambtenaar bij Buitenlandse Zaken van de Salomonseilanden laat weten dat hij in contact staat met Nanjikana. De nodige voorbereidingen worden getroffen om de mannen weer naar huis te brengen.