De bestuurder van een auto die dinsdagavond in Wervershoof in het water is beland, heeft geprobeerd de hulpdiensten gerust te stellen door op zijn voertuig een bericht achter te laten. Hij wilde daarmee voorkomen dat ze voor niets naar slachtoffers gingen zoeken, meldt het Noordhollands Dagblad woensdag.

De bestuurder besloot na zijn ongeval naar huis te gaan. "Niet zoeken, ik ben veilig thuis", was met een stift geschreven op de auto die vanaf de straat Driehuizen in het water was beland. Ook stond er dat woensdag een trekker zou komen, vermoedelijk om de auto uit het water te halen.

De politie kreeg een melding over het ongeval. Een politiewoordvoerder meldt aan NU.nl dat er tijdens de afhandeling van het incident contact is geweest met de bestuurder van de auto.

"Pas nadat we de bestuurder hadden gesproken, hebben wij de conclusie getrokken dat ter plaatse van het ongeluk geen verder onderzoek naar slachtoffers nodig was", licht de politiewoordvoerder toe. Ze kan niet vertellen of de politie de bestuurder thuis heeft bezocht voor verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Het voertuig zou in een slip zijn geraakt voordat het in het water terechtkwam. Waardoor dat gebeurde, is nog onbekend. De politie heeft ervoor gezorgd dat het voertuig uit het water is gehaald.