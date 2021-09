Een man in Turkije heeft urenlang bijgedragen aan een reddingsactie terwijl hij niet wist dat het zoekteam naar hem op zoek was. Dat schrijven meerdere Turkse media, waaronder NTV, deze week.

De vijftigjarige Bevhan Mutlu was 's nachts met zijn vrienden aan het drinken in het buitengebied van Bursa toen hij naar eigen zeggen had besloten om een eindje te gaan wandelen. Hij keerde niet terug en zijn ongeruste vrienden konden hem ook niet telefonisch bereiken.

Mede daarom gaven zij hem als vermist op, waarop lokale autoriteiten besloten een zoektocht op te zetten.

Toen Mutlu een zoekteam in de regio zag, besloot hij vrijwillig mee te zoeken naar de vermiste persoon. Daarbij had hij niet in de gaten dat de betrokkenen naar hem op zoek waren. Pas toen zijn naam door andere personen rond werd geschreeuwd, antwoordde hij: "Ik ben hier."

Lokale autoriteiten hebben Mutlu ondervraagd en hem uiteindelijk thuis afgezet.