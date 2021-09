Het Guinness Book of World Records heeft de Japanse Umeno Sumiyama en Koume Kodama maandag uitgeroepen tot de oudste tweeling ooit. De 107-jarige zussen werden op 5 november 1913 geboren op het eiland Shodoshima.

Momenteel wonen Umeno en Koume in twee afzonderlijke verzorgingstehuizen. Vanwege de geldende coronamaatregelen kregen zij hun Guinness Book of World Records-certificaat per post opgestuurd.

Volgens de familie van de kersverse recordhouders hebben de zussen altijd gegrapt over het bereiken van extreem oude leeftijden. Koume kan het record echter niet volledig begrijpen, voegt de familie toe.

De vorige oudste tweeling betrof ook twee Japanse zussen. Zij werden 107 jaar en 175 dagen oud voordat een van de zussen kwam te overlijden. Umeno en Koume zijn al ruim honderd dagen ouder en worden in november 108 jaar.

De oudste persoon ter wereld is momenteel de Japanse Kane Tanaka. Ze is 118 jaar oud.