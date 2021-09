Een Franse boer die in 2015 in zijn onderbroek werd gefilmd door televisiezender France Télévisions krijgt 10.000 euro van de omroep. De rechter heeft bepaald dat de televisiezender de man niet op zijn eigen terrein had mogen filmen.

Jean-Marc Dutouya werd in november 2015 gefilmd terwijl hij in zijn ondergoed naar buiten rende om vogelliefhebbers van zijn terrein te jagen. De activisten liepen door zijn maisvelden om vogelvallen onschadelijk te maken.

De boer ging de activisten te lijf met een spade. Tijdens de commotie die daarop volgde, werd de bejaarde moeder van de man geduwd. De banden van de auto van de journalisten bleken later lek gestoken.

Dutouya werd zelf eerder veroordeeld tot een boete van 400 euro vanwege geweld met zijn spade. Hij klaagde op zijn beurt de televisiezender aan en won die zaak.

Nadat Dutouya op televisie was gekomen, werd hij een internetsensatie en werden er veel bewerkte versies gemaakt van de beelden. Zo werd zijn schep vervangen door een lichtzwaard of werd hij voor de Berlijnse Muur geplaatst.