Het weglaten van het woordje "niet" in de authenticiteitspapieren van een valse Van Gogh levert Kerst W. uit Wanneperveen een strafeis op van elf maanden. Volgens W. had hij niet gelezen dat het werk "niet authentiek" was, meldt RTV Oost.

W. had een vervalste voorstudie van het werk De oogst in zijn bezit, die 250 euro waard was. Dat lieten experts van het Van Gogh Museum schriftelijk aan hem weten. In de brief stond dat "het niet een authentiek werk van Van Gogh was".

In de brief waarmee W. vervolgens de boer op ging, was het woord "niet" weggelaten. Daardoor leek het alsof het wél om een authentiek werk ging. Hij liet de brief zien bij het schilderij en vroeg 15 miljoen euro voor het werk.

Volgens RTV Oost dacht W. dat het om een echte Van Gogh ging. Hij verklaarde dat hij niet handig is met tekstverwerkers en dat hij niet eens zelf zijn mail afhandelt.

Zijn raadsman Cees Korvinus vindt de strafeis te hoog. "Er is uiteindelijk niemand benadeeld, want het kwam al heel snel uit dat het om valse papieren ging. Mijn cliënt heeft hooguit naïef gehandeld."

Over twee weken hoort W. of hij daadwerkelijk de gevangenis in moet.