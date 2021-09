Een pijlstaartrog in het Dolfinarium in Harderwijk heeft een jong gekregen zonder bevruchting door een mannelijke rog, meldt het zeezoogdierenpark donderdag. Volgens het Dolfinarium heeft het vrouwtje hoogstwaarschijnlijk zichzelf bevrucht, hoewel ze zeven jaar geleden een mannetje in de buurt had zwemmen.

Voor zover bekend is ongeslachtelijke voortplanting (parthenogenesis) bij pijlstaartroggen nooit eerder ter wereld waargenomen, zegt Dolfinarium-directeur Alex Tiebot.

De jonge rog is al twee weken geleden geboren, maar het zeezoogdierenpark maakte de geboorte pas deze week bekend omdat het weleens voorkomt dat pijlstaartroggen hun eigen jong meteen opeten. Het is voor het eerst dat er een pijlstaartrog is geboren in het Harderwijkse park, dat sinds 1955 bestaat. De pasgeboren rog is een vrouwtje en is overgeplaatst naar een eigen bassin achter de schermen, zodat het dier een paar weken rust heeft.

Het Dolfinarium kreeg lang geleden een pijlstaartroggenpaar, aldus Tiebot. Zeven jaar geleden overleed het mannetje.

15 Dit is de pijlstaartrog die in het Dolfinarium is geboren

Kans dat pijlstaartrog zeven jaar geleden werd bevrucht

"Pijlstaartroggen kunnen een bevruchting één tot twee jaar in hun lichaam vasthouden", zegt Tiebot. "Er is dus een hele kleine kans dat het jong zo tot stand is gekomen. Maar dan nog is het uniek in de wereld dat een vrouwtjesrog zeven jaar later pas baart".

Het Dolfinarium heeft tal van wetenschappers en dierentuinen elders in de wereld benaderd, maar niemand kende een vergelijkbare geboorte. Het zeezoogdierenpark gaat DNA afnemen bij het jong zodra het dier daar groot genoeg voor is.

Via DNA kan bewezen worden of het jong echt ongeslachtelijk tot stand is gekomen. Burgers' Zoo in Arnhem bewees in 2014 met een DNA-test dat adelaarsroggen ongeslachtelijk kunnen voortplanten.