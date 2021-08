De kersverse eigenaren van een woning in Schiedam hebben tijdens hun eerste bezoekje aan het huis een kater aangetroffen die er al 52 dagen opgesloten zat. Hoewel het dier broodmager is, is het kerngezond, meldt de regionale dierenambulance op Facebook.

Doordat de woning via een veiling werd aangekocht, had in de tussentijd niemand de woning bezocht.

Finn is naar een spoedkliniek van een dierenopvangcentrum gebracht en is daar aan het infuus gelegd. In zijn ontlasting werden veel papiertjes gevonden. Vermoedelijk heeft de kater geprobeerd zich daarmee te voeden.

Dierenopvangcentrum Vlaardingen heeft via een crowdfundingactie het bedrag van de spoedopname en de herstelverzorging van Finn bekostigd. Er kwam zo veel geld binnen dat er een klein bedrag over was voor voeding, vlooienmiddel, ontworming en vaccinaties.

De kater zou nog wat van slag ogen na zijn eenzame periode, maar dat gedrag moet vanzelf verdwijnen, meldt de dierenambulance. De politie zou onderzoeken wat er met de vorige eigenaar is gebeurd en hoe het kan dat de kater zo lang alleen was.