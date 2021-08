Een 84-jarige Amerikaan is deze week veroordeeld tot tweemaal levenslang voor een dubbele moord die hij pleegde in 1976. De man viel pas in 2019 door de mand, toen de politie via een nepenquête cruciaal bewijs in handen kreeg.

Volgens de rechter is Raymand Vannieuwenhoven verantwoordelijk voor de moord op twee verloofde twintigers uit de staat Wisconsin. Zij werden beroofd en vermoord tijdens een kampeertrip. De vrouw werd voor haar dood ook verkracht.

Onderzoek van de politie wees uit dat de dader uit een bepaalde familie moest komen. Van meerdere verdachten werd het DNA getest, maar niet dat van Vannieuwenhoven. Hij verliet zelden tot nooit zijn huis en liet ook zijn afval niet ophalen, waardoor de politie niet aan zijn DNA kon komen.

Om hem alsnog in de kraag te kunnen vatten, verstuurde de politie een neptevredenheidsonderzoek over het korps op naar de woning van Vannieuwenhoven, dat hij vervolgens ingevuld en per post weer moest terugsturen. Doordat hij de envelop dicht moest likken, kreeg de politie de beschikking over zijn DNA. Daarmee kon ze vervolgens zijn betrokkenheid bij de moord bewijzen.

Vannieuwenhoven claimt nog altijd dat hij onschuldig is. Volgens zijn advocaat heeft de politie het cruciale bewijs op een onwettige manier in handen gekregen, maar daar ging de rechter niet in mee.