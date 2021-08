Een antilockdowndemonstratie in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland is door de politie "opgebroken" door de enige aanwezige aan te spreken op zijn gedrag, schrijft The Guardian vrijdag. Het protest was via sociale media georganiseerd.

"De persoon besloot zich aan de geldende lockdownmaatregelen te gaan houden en te vertrekken", citeert de Britse krant een woordvoerder van de Nieuw-Zeelandse politie.

Agenten stonden op scherp nadat autoriteiten lucht hadden gekregen van de demonstratie. Online werd het beleid van premier Jacinda Ardern bekritiseerd en "mensen die het bredere plaatje zien" werden ertoe opgeroepen vrijdag naar Queen Street in Auckland te gaan. Vorige week vond daar wél een grotere demonstratie plaats, met zo'n honderd aanwezigen.

Ardern kondigde vorige week dinsdag voor het hele land een strenge lockdown af, nadat in het land één nieuwe besmetting met de deltavariant van het coronavirus was vastgesteld. Nieuw-Zeeland streeft naar volledige eliminatie van het virus en wil voorkomen dat de besmettelijke deltavariant om zich heen gaat grijpen. Dat kan volgens de premier alleen met een "vroege en harde aanpak".

Inwoners mogen daarom momenteel hun huizen alleen verlaten om naar de supermarkt of het ziekenhuis te gaan. Wie buiten wil recreëren moet in de eigen buurt blijven en contacten met andere huishoudens zijn verboden.

De stad Auckland moet naar alle waarschijnlijkheid nog twee weken in lockdown blijven. Daar werden veruit de meeste nieuwe besmettingen - enkele tientallen - waargenomen. De rest van het land blijft nog zeker tot aankomende dinsdag in lockdown. Die zou aanvankelijk deze vrijdag ten einde komen.