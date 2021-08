Een agente van de Haarlemse eenheid is tijdens haar vakantie een uit de stad afkomstige verdachte tegen het lijf gelopen, bevestigt de politie na berichtgeving van NH Nieuws en regionale media. Volgens de nieuwsmedia kwam ze hem in de nacht van dinsdag op woensdag tegen in een barretje in het Spaanse Torremolinos.

De 24-jarige Haarlemmer werd in juni aangehouden voor een steekpartij in de Haarlemse Klarenbeekstraat. Daarbij raakte een 28-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats gewond.

De verdachte werd in afwachting van zijn rechtszaak onder voorwaarden vrijgelaten. Daar werd beroep tegen aangetekend, legt een woordvoerder van de politie uit, en uiteindelijk mocht de man weer worden aangehouden. Hij bleek al te zijn vertrokken.

Tot afgelopen week. De agente herkende de voortvluchtige verdachte en schakelde haar Spaanse collega's in. Volgens NH Nieuws wacht de man in een Spaanse cel op uitlevering aan Nederland.