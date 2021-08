Zwitserse onderzoekers hebben een supercomputer laten berekenen welke cijfers het befaamde getal pi zeker achter de komma heeft staan. De berekening eindigde na 108 dagen en negen uur op een waanzinnige 62,8 biljoen cijfers, schrijft The Guardian maandag.

Daarmee breken de Zwitsers twee wereldrecords: voor de hoeveelheid gevonden cijfers achter de komma van het getal pi én de snelheid waarmee zij dat deden.

Google had in 2019 bijna twee keer zo lang nodig om tot ruim 31,4 biljoen cijfers achter de komma te komen - toentertijd een nieuw wereldrecord. In 2020 werd de poging ruimschoots verbeterd door de Amerikaan Timothy Mullican, die liefst acht maanden nodig had om 50 biljoen cijfers te noteren.

Het getal pi ontstaat als de omtrek van een cirkel wordt gedeeld door de diameter van die cirkel. De eerste tien cijfers zijn 3,141592653. Volgens de Zwitserse onderzoekers zijn de laatste tien cijfers (voorlopig) 7817924264.

Guiness World Record is opgeroepen om de recordpoging te controleren.