Een piloot moet voor de rechter verschijnen omdat hij zijn helikopter in de Canadese plaats Tisdale landde zodat een passagier een ijstaart kon kopen, meldt de politie woensdag.

Op 31 juli landde de piloot - die niet bij naam genoemd wordt - op een lege parkeerplaats in de buurt van een supermarkt in het dorp met zo'n 3.000 inwoners in de Canadese regio Saskatchewan.

Omwonenden, die stof en puin weggeblazen zagen worden toen de helikopter landde, dachten in eerste instantie dat er sprake was van een noodgeval omdat de helikopter dezelfde rode kleur had als een traumahelikopter. Later zagen ze een van de passagiers echter naar de helikopter lopen met een ijstaart. "Hij zal wel hongerig geweest zijn", vertelde de burgemeester van de plaats, Al Jellicoe, aan CBC News. "Maar dit leek me niet de bedoeling."

De Canadese politie deed vervolgens onderzoek naar de zaak en heeft geconcludeerd dat de piloot "niet vanwege een noodgeval" landde in Tisdale. De 34-jarige piloot beschikte over een geldig vliegbrevet maar "landde op een illegale plaats". Hij verschijnt op 7 september voor de rechter vanwege het incident.