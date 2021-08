Een 22-jarige Amerikaan die zich ernstig misdroeg aan boord van een vlucht van Philadelphia naar Miami, is afgelopen weekend door de bemanning vastgebonden aan zijn stoel met ducttape.

Het incident gebeurde zaterdag op een vlucht van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines. Bij aankomst in Miami werd de man uit Ohio opgepakt. De passagier zou onder invloed van alcohol zijn geweest.

De man greep tijdens de vlucht twee stewardessen bij hun borsten. Toen een derde steward daar wat van zei, werd hij door de passagier geslagen. De man was niet gevoelig voor pogingen van de bemanning om de situatie te deëscaleren en moest uiteindelijk worden overmeesterd.

Uiteindelijk slaagde de bemanning met hulp van enkele passagiers erin om de passagier vast te binden aan zijn stoel met ducttape. Tijdens het 'vastplakken' schreeuwde de man, waarop ook zijn mond werd dichtgeplakt. Het incident werd gefilmd door een andere passagier.

De betrokken bemanningsleden zijn zolang het onderzoek loopt met betaald verlof gestuurd. Eerder meldde Frontier Airlines nog dat ze waren geschorst omdat ze zich niet aan de protocollen hadden gehouden.

Aantal incidenten met passagiers gestegen

Sinds het begin van de coronapandemie is het aantal passagiers dat zich misdraagt tijdens een vlucht in de VS fors gestegen. Tot juni van dit jaar maakten Amerikaanse maatschappijen melding van meer dan drieduizend incidenten met onhandelbare passagiers. In ruim twee derde van de gevallen ging het om mensen die weigerden een mondkapje te dragen.

De Federale Luchtvaartautoriteit (FAA) heeft gezegd een zero tolerance beleid te voeren met passagiers die zich misdragen. In mei kreeg een passagier die zich misdroeg tijdens een vlucht van Delta Airlines nog een boete van 52.500 dollar (44.000 euro).