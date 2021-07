Een Duitse vrouw heeft zich wekenlang niet gerealiseerd dat zij plotseling multimiljonair was geworden, schrijft persbureau AP woensdagavond. Ze had een lot van een loterij gekocht, in haar handtas gestopt en wekenlang allerlei plaatsen bezocht met haar tas, zonder te weten dat het stukje papier 33 miljoen euro waard was geworden.

Volgens loterij Lotto Bayern heeft de 45-jarige vrouw de trekking van 9 juni gewonnen. Bij de loterij moeten deelnemers de zeven juiste getallen kiezen om de hoofdprijs te winnen.

"Ik word nog steeds misselijk bij de gedachte dat ik wekenlang achteloos met 33 miljoen euro in mijn tas heb rondgelopen", citeert AP de winnares. Haar lot kostte slechts 1,20 euro.

De Duitse is niet van plan nogmaals deel te nemen aan een loterij. "Dit geldbedrag is genoeg voor mijn man, dochter en mijzelf", aldus de kersverse multimiljonair. Ze wil het geld besteden aan "een gezonde levensstijl" en meer voor het milieu doen.