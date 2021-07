Guo Gangtang is bijna een kwart eeuw na de kidnapping herenigd met zijn zoon, schrijft de Chinese krant Global Times. Gedurende zijn 24 jaar durende zoektocht legde de 51-jarige Chinees meer dan 500.000 kilometer af op meerdere motorvoertuigen. Zijn zoon werd uiteindelijk teruggevonden na politieonderzoek.

De zoon van Guo werd in 1997 op tweejarige leeftijd gekidnapt vanuit de provincie Shandong in het oosten van China. Guo trok op zijn motor door het land om zijn zoon te zoeken. Hij zou daarbij tien motorvoertuigen hebben versleten.

Meerdere keren werd gedacht dat de vermiste zoon was aangetroffen, maar nog niet eerder bleek uit DNA-onderzoek dat het ook daadwerkelijk om de zoon van Guo ging.

De inmiddels volwassen zoon van Guo werd in de nabijgelegen provincie Henan gevonden na een samenwerking tussen de provinciale politiekorpsen. "Hij is oké", zei Guo tegen de media nadat hij zondag werd herenigd met zijn zoon. "God heeft me rechtvaardig behandeld." De politie heeft twee personen aangehouden die worden verdacht van het ontvoeren van het kind.

Het verhaal van Guo diende als inspiratie voor de in 2015 verschenen dramafilm Shi gu (Lost and Love).

Guo zette zich tijdens zijn jarenlange zoektocht ook in voor andere kindvermissingen. Het ontvoeren van kinderen in China is een groot probleem. Jaarlijks zouden vele kinderen worden ontvoerd en verkocht. In 2015 werd dit aantal geschat op zo'n twintigduizend, aldus BBC.