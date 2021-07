De achttienjarige Brit Travis Ludlow heeft maandag een wereldrecord gevestigd door als jongste persoon ooit een vliegreis om de wereld te voltooien.

Rond 12.30 uur landde Ludlow op het vliegveld van Teuge in Gelderland, ten noordoosten van Apeldoorn. Daar was hij 44 dagen eerder, op 29 mei, ook begonnen aan zijn reis om de wereld in een eenmotorig vliegtuig.

Zijn route verliep via Oost-Europa en Rusland naar Siberië. Daarna deed hij via Alaska en Canada een flink aantal Amerikaanse staten aan. Via Groenland, IJsland, Schotland en Ierland stak hij de Atlantische Oceaan over. Het laatste gedeelte van zijn tocht ging langs Spanje, Gibraltar, Marokko, Algerije, Frankrijk en België, om uiteindelijk weer te landen op Teuge Airport.

In totaal heeft Ludlow 43.522 kilometer gevlogen en 238 vlieguren gemaakt. Hij deed tijdens zijn reis zestien landen op vier continenten aan en maakte in totaal 63 stops.

Guinness World Records heeft de achttienjarige Ludlow officieel erkend als de jongste persoon ooit die solo in één keer rond de wereld is gevlogen.

Ludlow werd op Teuge Airport met een ceremonieel watersaluut onthaald door de plaatselijke brandweer. De jonge Brit sprak van "een onvergetelijke ervaring" en wil in de toekomst de reis herhalen in een duurzaam toestel.