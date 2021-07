Een kever in Australië is vastgelegd op beeld terwijl het insect beweegt aan de onderkant van het wateroppervlak. Volgens The Guardian is het de eerste keer dat dit fenomeen gefilmd is.

Het is nog niet duidelijk om welke soort kever het gaat, maar onderzoekers schrijven in het Duitse wetenschappelijke tijdschrift Ethology dat het insect vermoedelijk behoort tot de Hydrophilidae-soort.

De kever is zo'n 6 tot 8 millimeter lang en werd gespot in de Australische deelstaat New South Wales. John Gould, een student aan de Newcastle University, vond het insect naar eigen zeggen "bij toeval" omdat hij op zoek was naar een bepaalde kikkersoort, citeert de Britse krant hem.

Onderzoekers gissen nog naar hoe de kever zich via de onderkant van het wateroppervlak kan voortbewegen. Mogelijk slaat het insect een hoeveelheid lucht op in zijn lichaam, wat ervoor zorgt dat het insect kan drijven.

Wetenschappers vermoeden dat de kever aan de onderkant van het wateroppervlak leeft om niet ten prooi te vallen aan roofdieren die dieper in het water zwemmen.