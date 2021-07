Een voormalig wachtcommandant van kasteel Drakensteyn van prinses Beatrix in Lage Vuursche is vrijgesproken van slapen tijdens een dienst. Ook sprak de militaire politierechter in Arnhem de man van 43 jaar uit Vleuten vrij van 'niet opletten' tijdens zijn wachtdienst. De aanklager had 24 uur werkstraf geëist.

Een collega van de wachtcommandant had hem eind oktober in de wachtruimte zien liggen op een bank met zijn ogen dicht, zijn steekwerende vest naast zich en het licht uit. Ook hoorde zij hem snurken.

De aanklager wees ook op vele andere getuigen die zeggen dat de wacht vaker sliep, of dat "al langer het gerucht gaat dat ze bij dat team slapen tijdens de wacht".

De politierechter vindt dat er veel te weinig onderzoek is gedaan naar de zaak voor zo'n zware tenlastelegging. "Niet bewezen is dat u sliep", aldus de rechter. "Dat u al langer of vaker zou slapen is een gerucht dat rondging, maar dat gerucht is niet met onderzoek concreet gemaakt. En tenslotte is er al helemaal geen onderzoek gedaan of er concreet gevaar is geweest voor de bewoonster." Voor de beschuldiging van het niet opletten ontbreekt volgens de rechter ook het bewijs.

De ex-militair is in december geschorst en kreeg in maart direct strafontslag. Volgens de voormalige militair heeft hij - als hij al fouten heeft gemaakt - geen kans gekregen om die te herstellen. Dat viel hem na 21 jaar trouwe dienst met goede beoordelingen zwaar, zo zei hij. Daarom heeft hij zijn ontslag aangevochten.

Beatrix heeft Drakensteyn sinds 1959 in privébezit

Na een grondige verbouwing woonde prinses Beatrix vanaf 1963 tot 1981 in kasteel Drakensteyn, wat ze kocht in 1959. In 1981 verhuisde zij met Prins Claus en haar drie zoons naar Den Haag.

De prinses heeft begin 2014 weer haar intrek genomen in Kasteel Drakensteyn. Het kasteel is haar privébezit.