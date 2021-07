Een woning van drugsbaas 'El Chapo' vanwaaruit hij op spectaculaire wijze wist te vluchten in 2014, wordt door de Mexicaanse regering verloot in de nationale loterij. Het huis in Culiacán, de hoofdstad van de noordwestelijke staat Sinaloa, is volgens de loterij 3,6 miljoen pesos (155.000 euro) waard.

Joaquín Guzmán Loera, beter bekend als 'El Chapo', wist in 2014 via een ondergrondse tunnel uit het gebouw te ontsnappen toen de politie hem op de hielen zat. Hij werd daarna nog meerdere keren aangehouden en in de gevangenis gezet, maar ook daaruit wist de destijds machtigste drugshandelaar ter wereld te ontsnappen.

In 2016 werd hij opnieuw gearresteerd, om vervolgens uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten. In 2019 werd hij veroordeeld tot levenslang en sindsdien zit hij zijn straf uit in een zwaarbeveiligde gevangenis in de Amerikaanse staat Colorado.

De regering van de linkse president Andrés Manuel López Obrador had eerder, zonder succes, geprobeerd zijn huis en andere in beslag genomen bezittingen van de georganiseerde misdaad te veilen. Het staatshoofd verklaarde toen dat de opbrengst zou worden besteed aan onderwijs en gezondheidszorg.

Op 15 september wordt bekend wie het oude huis van de kartelbaas wint.

'El Chapo' staat bekend om zijn spectaculaire ontsnappingen. Zo werd hij in juli 2015 wereldnieuws toen hij uit de Altiplano-gevangenis in Mexico ontsnapte via een 10 meter diepe en 1,5 kilometer lange tunnel die door zijn kartelgenoten was gegraven.