Een melding van een gaslucht in een sportschool in Veldhoven bleek na vruchteloos onderzoek van de brandweer te wijten aan een doerian, meldt het Eindhovens Dagblad maandag. Doerians zijn berucht omdat de vruchten hevig kunnen stinken.

De sportschooleigenaar belde het alarmnummer nadat een medewerker hem had verteld dat er een vreselijke lucht in de sportschool hing. De brandweer ging uit van een gaslek en ontruimde het pand, waar op dat moment 25 sporters aanwezig waren.

Onderzoek door de brandweer leverde echter niets op. Uiteindelijk mochten de sporters het pand weer in. De gaskraan moest dicht blijven.

Enkele uren later trof een sportschoolmedewerker een doerian aan in een koelkast. De zoon van de eigenaar was vergeten de vrucht die hij cadeau had gekregen mee te nemen. De boosdoener is zo ver mogelijk van de sportschool weggegooid.

Doerians zijn berucht om de stank die ze kunnen verspreiden. Dat is te wijten aan vluchtige zwavelverbindingen. Waarschijnlijk hebben die als doel om dieren aan te trekken. Die eten de doerian vervolgens en verspreiden de zaden van de vrucht.