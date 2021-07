In Utrecht is tijdens de verbouwing van een monumentaal pand een gemummificeerde kat gevonden, meldt de lokale dierenambulance woensdagavond. Doordat het beestje was gechipt én de chip nog werkte, kwamen hulpdiensten achter de naam van de kat én het moment waarop hij vermist raakte: het huisdier was sinds 2014 niet meer gezien.

Het is nog niet duidelijk waardoor de kat is gemummificeerd. Volgens de dierenambulance speelt de vindplaats mogelijk een rol. Het dier werd achter een schoorsteen gevonden en raakte vermist in de winter. Als de kachel dan veel wordt gebruikt, kunnen omstandigheden ontstaan waarin een lichaam snel gemummificeerd raakt.

De eigenaren van Boefje zijn op de hoogte gesteld dat hun kat is teruggevonden. "Moraal van het verhaal: chip uw dier en registreer het goed. Ook in zulke gevallen kan het uitsluitsel geven", schrijft de dierenambulance op Facebook.