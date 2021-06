De vrouw die eerder deze maand beweerde moeder te zijn geworden van een tienling, blijkt niet recentelijk zwanger te zijn geweest. Ook NU.nl berichtte over de tien tegelijk geboren baby's, wat een wereldrecord zou betekenen.

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten concluderen na onderzoek dat het verhaal van de 37-jarige vrouw niet klopt. Volgens artsen is de vrouw zelfs nooit eerder bevallen.

De vrouw is op 17 juni opgenomen om haar geestelijke gezondheid te beoordelen. De autoriteiten beloven haar de psychologische, medische en sociale zorg te geven die ze nodig heeft.

Het nu ontkrachte nieuws van de geboorte van tien baby's werd wereldnieuws. Er ontstonden vrij snel vermoedens dat het bericht niet klopte; zo was niet duidelijk of er zeven jongetjes en drie meisjes waren geboren of drie jongetjes en zeven meisjes. Bovendien weigerde de vrouw te vertellen waar de kinderen zich bevonden.

De journalist die het nieuws over de geboorte van de tienling naar buiten bracht, heeft toegegeven dat hij het bericht heeft geplaatst zonder zijn bronnen te checken. Wel blijft hij erbij dat de vrouw wel degelijk zwanger was.

De Afrikaanse autoriteiten zeggen vanwege mogelijke reputatieschade juridische stappen te zullen zetten tegen het mediabedrijf en de journalist die het bericht naar buiten brachten.