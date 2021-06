Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Leeuwen blijven dankzij giften definitief in noodlijdend ARTIS

De leeuwen blijven definitief in ARTIS. Twee filantropen hebben beloofd een nieuw verblijf voor de dieren te financieren, laat de Amsterdamse dierentuin maandag weten.

Zeldzame lammergier leeft na 140 jaar weer in het wild in Duitsland

In Duitsland leven na meer dan 140 jaar weer lammergieren. Donderdag zijn in Nationaal Park Berchtesgaden in het uiterste zuidoosten van het land twee van deze roofvogels uitgezet als onderdeel van een Europees introductieprogramma.

Nieuw alzheimermedicijn: 'Aantal patiënten na paar maanden schoon'

Zuid-Afrikaanse vrouw bevalt van tien baby's tegelijk en breekt wereldrecord

Een Zuid-Afrikaanse vrouw is dinsdag bevallen van tien baby's tegelijk, melden Zuid-Afrikaanse media na berichtgeving door IOL. Daarmee zou ze het wereldrecord overnemen van een Malinese vrouw, die begin mei beviel van negen baby's.

Leerlingen van wie examens zijn zoekgeraakt hoeven geen herexamen te doen

Leerlingen van wie PostNL de examens is kwijtgeraakt hoeven geen herexamen te doen. Dat maakt demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) woensdag bekend. Het gaat om ongeveer 150 leerlingen van drie scholen.

Kleuter die als enige kabelbaanongeluk in Italië overleefde uit het ziekenhuis

De enige overlevende van het kabelbaanongeluk in Italië van eind mei heeft het ziekenhuis verlaten. De vijfjarige Eitan mocht met zijn tante mee naar Pavia, een stad in de buurt van Milaan. Het kinderziekenhuis in Turijn meldt dat zijn toestand flink is verbeterd.

Australiërs bevrijden verstrikte bultrug na urenlange reddingsactie

In Australië ontdekte megadinosaurus blijkt na vijftien jaar nieuwe soort

Een dinosaurus met een lengte tussen de 25 en 30 meter waarvan in 2006 resten zijn gevonden in Australië blijkt een nieuwe soort. Paleontologen zeggen dat het dier een van de grootste dino's is die ooit op aarde hebben geleefd.

Europese ruimtevaartorganisatie ESA kondigt missie naar Venus aan

De European Space Agency (ESA) heeft een nieuwe missie naar de planeet Venus aangekondigd. De ruimtevaartorganisatie brengt na 2030 een sonde in een baan om de planeet, om onderzoek te doen naar verbanden tussen de atmosfeer en de geologie.