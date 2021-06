Een Zuid-Afrikaanse vrouw is dinsdag bevallen van tien baby's tegelijk, melden Zuid-Afrikaanse media. Daarmee zou ze het wereldrecord overnemen van een Malinese vrouw, die begin mei beviel van negen baby's.

De 37-jarige Gosiame Thamara Sithole beviel via een keizersnede van zeven meisjes en drie jongens. Moeder en kinderen verkeren naar verluidt allemaal in goede gezondheid.

"Het was even moeilijk, maar nu ben ik dolgelukkig", wordt de vrouw geciteerd door plaatselijke media. "Godzijdank zijn al mijn kinderen gezond ter wereld gekomen. Het is een wonder."

Artsen hadden Sithole en haar man eerder verteld dat ze een achtling droeg. Twee baby's werden niet opgemerkt met een scan.

Het is niet de eerste keer dat de Zuid-Afrikaanse meerdere kinderen tegelijk krijgt, want ze is ook al moeder van een zesjarige tweeling.

Begin mei beviel de Malinese Halima Cissé in Marokko van negen baby's. Vaak gaat een zwangerschap van zo veel kinderen tegelijk gepaard met medische complicaties, waardoor sommige baby's niet de volledige draagtijd overleven.